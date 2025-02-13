"بابا كان مظلوم".. ماذا قال نجل سعد الصغير بعد تخفيف حكم حبس والده؟

كتب- أحمد عادل:

علق "محمود الصغير" نجل الفنان سعد السغير، على قرار تخفيف حكم حبس والده في اتهامه بحيازة المخدرات إلى 6 أشهر، بأن القضاء المصري هو العدل.

أضاف "محمود" في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أنه كان لديه ثقة كاملة في براءة والده وأن القضاء سيُظهر الحقيقة، مضيفًا "بابا مظلوم والحمد الله على الحكم".

وقضت اليوم الخميس، محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بقبول استئناف المطرب "سعد الصغير" على حكم حبسه 3 سنوات، وتخفيف حكم حبسه إلى 6 أشهر.

ووجهت هيئة المحكمة برئاسة المستشار خليل عمر، السؤال لمطرب المهرجانات "سعد الصغير" عن تعاطيه المواد المخدرة؟، ليرد قائلًا "لا يفندم".

وقال دفاع سعد الصغير في مرافعته، إذا ثبت تعاطي موكله للمواد المخدرة فلا يُحاسب وفقًا للقانون لأنه قادمًا من خارج البلاد.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت بحبس المطرب الشعبي سعد الصغير 3 سنوات مع الشغل المشدد، وتغريمه 30 ألف جنيه، بتهمة حيازة مخدر الحشيش. كما قضت المحكمة ببراءته من تهمة تعاطي مخدر الترامادول.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وباشرت النيابة تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا أن جهاز الأشعة قد أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم، وقد أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

وقد شهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.