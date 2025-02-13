قرار من النيابة بعد انقلاب سيارة الفنان كمال أبو راية بطريق دهشور

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة أكتوبر، بانتداب لجنة فنية من مهندسي المرور لفحص سيارة الفنان كمال أبو رية؛ عقب انقلابها في طريق وصلة دهشور، لبيان ما حدث بها من تلفيات وأضرار ومعرفة سبب وقوع الحادث.

وتعرض الفنان كمال أبو رية لحادث أثناء قيادته سيارته أعلى وصلة دهشور، بمدينة 6 أكتوبر، دون إصابات، وتسبب الحادث في تلفيات بالسيارة.

وورد بلاغ لغرفة النجدة يفيد وقوع حادث مروري أعلى وصلة دهشور، بمدينة 6 أكتوبر، وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أن سيارة ملاكي يقودها الفنان كمال أبو رية، تعرضت لحادث، ما أسفر عن حدوث تلفيات بها، دون إصابته.