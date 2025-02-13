سعد الصغير ينفي تعاطيه المخدرات.. ومحاميه للمحكمة: حتى لو كان تعاطى لا يحاسب

"بابا كان مظلوم".. ماذا قال نجل سعد الصغير بعد تخفيف حكم حبس والده؟

لعل ما قضيته يكون رادعًا.. ماذا قال رئيس محكمة الاستئناف لـ"سعد الصغير"؟

كتب- أحمد عادل:

تنظر مستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، نظر جلسة استئناف المطرب "سعد الصغير" على حكم سجنه 3 سنوات، على خلفية اتهامه بتعاطي المواد المخدرة.

ووجهت هيئة المحكمة برئاسة المستشار خليل عمر، السؤال لمطرب المهرجانات "سعد الصغير" عن تعاطيه المواد المخدرة؟ ،ليرد قائلًا "لا يا فندم".

وقال دفاع سعد الصغير في مرافعته، إذا ثبت تعاطي موكله للمواد المخدرة فلا يُحاسب وفقًا للقانون لأنه قادمًا من خارج البلاد.

وكانت قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بحبس المطرب الشعبي سعد الصغير 3 سنوات مع الشغل المشدد، وتغريمه 30 ألف جنيه، بتهمة حيازة مخدر الحشيش. كما قضت المحكمة ببراءته من تهمة تعاطي مخدر الترامادول.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وباشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا أن جهاز الأشعة قد أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم، وقد أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

هذا وقد شهد مُجرى التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.