محاكمة 13 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية بكرداسة اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، اليوم الخميس، جلسة محاكمة 13متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية بمنطقة كرداسة.

كانت النيابة أحالت المتهمين في القضية رقم 16663 لسنة 2023، جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 383 لسنة 2023، جنايات أمن الدولة إلى المحاكمة، ونص أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى وأسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوي إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المواطنين والمجتمع ومصالحة وأمنة للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين من الثاني وحتي الـ 13 انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمين من الأول وحتي السادس تدريبات لتحقيق أغراض الجماعة، كما أن المتهمين الأول والخامس والتاسع موّلوا الجماعة الإرهابية، غير أن الأول والثالث والتاسع مدوهم بأسلحة وذخائر، كما أمدها المتهمون من الثاني وحتي الخامس بمفرقعات، وجمعوا لها مهمات وآلات ومواد لتصنيعها.