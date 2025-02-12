"صلى الفجر ورجع قطع بطنها".. ليلة مقتل سيدة حامل على يد زوجها في الطالبية

كتب- محمود الشوربجي:

جريمة قتل بشعة وقعت أحداثها في منطقة الطالبية بالجيزة، عندما أقدم رجل على إنهاء حياة زوجته الحامل في الشهر السادس.

في حلقة جديدة من "جرائم عش الزوجية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل سيدة في شهر يناير من عام 2024.

الزوج المتهم خرج إلى صلاة الفجر ثم عاد إلى المنزل بصورة طبيعية. لا يعلم أن هذه الليلة ستكون الأخيرة له مع زوجته التي طالما حلم بالزواج منها.

عقب وصول الزوج إلى منزل نشب مشادة كلامية بينه وبين زوجته المجني عليها، الأمور تطورت سريعًا وفقد الجاني السيطرة على أعصابه وقام بتسديد عدة طعنات إلى زوجته.

بعدها أقبل الجاني على تمزيق بطن زوجته بعدة طعنات مستخدماً "سكينا"، حتى أن الجيران قاموا بنقلها إلى المستشفى في محاولة لإسعافها، إلا أنها فارقت الحياة.

المعاينة والتحريات بينت العثور على سيدة في العقد الثالث من العمر حامل في الشهر السادس، ترتدي كامل ملابسها وبها عدة طعنات في منطقة البطن.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم ارتكب الجريمة بعد صلاة الفجر، وأبلغ الأهالي، الشرطة التي حضرت على الفور وضبطت مرتكب الواقعة وبحوزته سكين.

أما النيابة فقد انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وأمرت النيابة بتشريح الجثة واعداد تقرير الصفة التشريحية، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما تولت النيابة فحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

من جانبها اتهمت أسرة السيدة المجني عليها في الطالبية زوجها بإنهاء حياتها، حيث قررت أسرتها أن المجني عليها حامل في الشهر السادس وقام زوجها بتسديد طعنات متفرقة لها أودت بحياتها.

كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارًا من قسم شرطة الطالبية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام شاب بقتل زوجته، بسبب خلافات بينهما في قرية الكونيسة التابعة للقسم.

بدورها أمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحريات، ولاحقًا جرى إحالتخ إلى محكمة الجنايات لمحاكمته فيما نُسب إليه من اتهام بالقتل.