إخلاء سبيل "عصام صاصا" ونقله لقسم الطالبية للإفراج عنه



كتب- رمضان يونس

قررت النيابة العامة بالجيزة، إخلاء سبيل مطرب المهرجانات "عصام صاصا"، بعد تقديم المستندات التي تفيد تسديده 5 غرامات مالية، وذلك عقب قضاء فترة عقوبته بالحبس لمدة 6 أشهر.

وقال دفاع "عصام صاصا" في تصريحات لـ"مصراوي"، إن موكله حصل على صحة إفراج من النيابة العامة بالجيزة، ويجرى نقله الآن لقسم شرطة الطالبية تمهيدًا للإفراج عنه.

وتابع دفاع "صاصا" أنه كان صادرًا ضده 5 غرامات، منها غرامتان تتعلقان بالمصنفات، و3 غرامات كهرباء، وقد تم سداد جميع الغرامات.

ويستعد مطرب المهرجانات عصام صاصا لمغادرة محبسه، عقب انتهاء مدة عقوبته البالغة 6 أشهر، وذلك على خلفية إدانته بتعاطي مواد مخدرة أثناء القيادة.

وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، بتأييد حكم حبس مطرب المهرجانات "عصام صاصا" 6 أشهر، على خلفية اتهامه بتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.