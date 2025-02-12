خناقة عزبة نوفل.. الجنايات تعاقب المتهمين بقتل عامل بولاق

كتب - رمضان يونس:

أصدرت الدائرة "5" جنايات بولاق الدكرور، بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عادل سيد جبر، حكمها على 3 متهمين في واقعة مقتل عامل خلال مشاجرة بعزبة نوفل ببولاق الدكرور.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول "عمرو م." بالسجن المؤبد، فيما عاقبت المتهمين الثاني "أحمد ع." والثالث "إيهاب م." بالسجن المشدد 10 سنوات، لما أسند إليهم من اتهامات.

ترأس هيئة المحكمة المستشار عادل سيد جبر، وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب دولاتي، وإبراهيم محمد أمين، ووائل عزيز مهنا، وأمانة سر أشرف صلاح حسن.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 22611 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور، المقيدة برقم 5712 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين قتلوا المجني عليه "إيهاب منير" عمدًا مع سبق الإصرار، بباعث الانتقام، حيث عقدوا العزم على إزهاق روحه، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء. وتوجهوا إلى مكان وجوده، حيث قام المتهم الأول بتسديد عدة ضربات قاتلة له، بينما كان المتهمان الآخران يساندانه، ما أدى إلى إصابة المجني عليه بإصابات بالغة أودت بحياته.

أكد شقيق الضحية في شهادته أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا يُبلغه بتعرض شقيقه للاعتداء من المتهمين بسبب خلافات سابقة، نشبت بعد استيلاء المتهم الأول على دراجة نارية مملوكة للمجني عليه، مضيفًا أن المتهم الثالث هدده بقتل شقيقه إن لم يتنازل عن الدراجة.

أثبت تقرير الطب الشرعي أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه ناجمة عن طعنات بجسم صلب ذي حافة حادة، وأدت إلى نزيف حاد وصدمة نزفية غير مرتجعة تسببت في الوفاة.

اعترف المتهم الأول خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة، موضحًا أنه اعتدى على المجني عليه بمساعدة المتهمين الآخرين، حيث جهزوا الأسلحة البيضاء وتوجهوا إلى موقع الحادث انتقامًا منه.

وأحال المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات العاجلة، التي أصدرت الأحكام المشددة بحقهم.