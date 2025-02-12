تفاصيل مقتل شاب على يد صديقه بسبب جمع القمامة.. والمتهم: "كان بيهددني"

كتب- صابر المحلاوي:

أدلى المتهم بقتل صديقه في الشارع بسبب أولوية جمع القمامة باعترافات تفصيلية حول جريمته، مشيرًا إلى أن السلاح أصاب صديقه المجني عليه دون قصد أثناء تلويحه به لتهديده.

وقال المتهم: "والله ما كنت أقصد ولا كنت عايز أقتله، ده صاحبي وبنشتغل سوا"، مشيرًا إلى أن مشاجرة نشبت بينه وبين المجني عليه بسبب الأولوية في جمع القمامة، فقام على إثرها بالدفاع عن نفسه بعدما حاول المجني عليه التعدي عليه.

وقررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه، والتصريح بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

تلقى المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات في أحد شوارع دائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبيّن أن الجثة لشاب يدعى عبدالرحمن محمد، 23 عامًا، يعمل جامع قمامة، ومصاب بطعنة نافذة في الصدر أودت بحياته في الحال.

ومن خلال التحريات، تبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه، ويدعى عبدالرحمن.ب، 27 عامًا، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية حول أولوية جمع القمامة في المنطقة، تطورت إلى مشاجرة، استلّ خلالها المتهم سلاحًا أبيض وسدد طعنة نافذة للضحية، ليسقط غارقًا في دمائه ويلفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصول الإسعاف.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، تم ضبط المتهم، واتُّخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.