تمهيدًا للإفراج عنه.. أسرة وأصدقاء عصام صاصا ينتظرون أمام قسم الطالبية (صور)

كتب- صابر المحلاوي:

تجمع عدد من أفراد أسرة مطرب المهرجانات عصام صاصا وأصدقائه أمام قسم شرطة الطالبية بشارع الهرم، انتظارًا لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، عقب انتهاء عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر بتهمة تعاطي المواد المخدرة، وسداد غرامات مالية في قضايا أخرى.

ووصل منذ قليل مدير أعمال عصام صاصا إلى قسم شرطة الطالبية، حاملًا عددًا من الأوراق الرسمية لتسليمها إلى الجهات المختصة، تمهيدًا لإنهاء إجراءات الإفراج عن مطرب المهرجانات.

وكشفت مصادر مطلعة تفاصيل إنهاء إجراءات الإفراج عن عصام صاصا، بعد قضائه مدة العقوبة، حيث أكد دفاعه القانوني أنه تم الانتهاء من سداد الغرامات المالية المفروضة عليه في 5 قضايا مختلفة. وأضاف أن الفنان سيتوجه إلى محكمة جنوب الجيزة لعرضه على النيابة العامة، وتقديم كافة المستندات التي تثبت سداد الغرامات، تمهيدًا للحصول على إذن بالإفراج، ومن ثم العودة إلى قسم شرطة الطالبية لإنهاء إجراءات خروجه.

وكانت الجهات المعنية قد قررت تأجيل خروج عصام صاصا من محبسه أمس الثلاثاء، بعد اكتشاف وجود غرامات مالية لم تُسدَّد بعد في 5 قضايا مختلفة، على أن يتم دفعها اليوم قبل استكمال إجراءات الإفراج.

وكان المطرب قد تورط في حادث دهس أودى بحياة موظف على الطريق الدائري، بالإضافة إلى اتهامه بتعاطي المخدرات أثناء القيادة، وكذلك تزوير محرر رسمي، وهو توكيل خاص بأحد المواطنين أثناء وجوده خارج البلاد.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، عن اتهام كل من: محمد طه طلعت (24 سنة - طالب، محبوس)، ومحمود الجوهري (30 سنة - طالب، هارب)، وطلعت أبو العلا (58 سنة - موظف سابق، هارب)، وعصام طه طلعت - الشهير بعصام صاصا (24 سنة - طالب، محبوس)، وذلك بتزوير توكيل شهر عقاري لمحامي الدفاع الخاص بـعصام صاصا.