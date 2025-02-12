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صور| النائب العام يستقبل نظيره السعودي لبحث تعزيز التعاون القضائي

02:47 م الأربعاء 12 فبراير 2025
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كتب- أحمد أبو النجا:

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، يوم الثلاثاء، النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، والوفد المرافق له، بمقر النيابة العامة في القاهرة، بحضور عدد من قيادات النيابة العامة.

وخلال اللقاء، أعرب المستشار محمد شوقي عن ترحيبه بنظيره السعودي، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون القضائي في مكافحة الجرائم بجميع صورها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة في الدولتين من خلال فعاليات وبرامج تدريبية مشتركة. كما ناقش الطرفان آليات التعاون على مستوى جمعية النواب العموم.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية، تأكيدًا على عمق العلاقات بين النيابتين.

وسبق اللقاء زيارة الوفد السعودي إلى معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، حيث كان في استقبالهم المستشار مدير التفتيش القضائي وعدد من قيادات النيابة العامة. وتفقد الوفد أروقة المعهد وقاعات التدريب، معربين عن إعجابهم بجاهزية المعهد ودار الضيافة الملحقة به لاستقبال أعضاء النيابة العامة من مختلف الدول.

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النائب العام المستشار محمد شوقي النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب
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