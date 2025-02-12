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ضبط 137 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

02:29 م الأربعاء 12 فبراير 2025

غلق محال

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كتب - علاء عمران:

حررت أجهزة وزارة الداخلية 137 مخالفة ضد محلات تجارية لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق، وذلك ضمن جهود الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وجاءت هذه التحركات في إطار تنفيذ خطة الحكومة لضبط استهلاك الطاقة، حيث نفذت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة في مختلف المحافظات لرصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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غلق محال مخالفة محلات وزارة الداخلية
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