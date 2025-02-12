ضبط 22 كيلو مخدرات و62 قطعة سلاح ناري خلال حملات أمنية في 3 محافظات

كتب - علاء عمران:

شنّ قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن حملات مكثفة في عدة محافظات، أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة وتنفيذ مئات الأحكام القضائية بحق المطلوبين.

في أسيوط: تم ضبط 12 قضية مخدرات بحوزة 13 متهمًا، بينهم 10 مسجلين خطر، وعُثر معهم على أكثر من 8 كجم حشيش، وكيلو جرام من الشابو، وكيلو جرام هيروين، وكمية من الأقراص المخدرة. كما ضبطت القوات 58 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص، بينها 16 بندقية آلية، 15 بندقية خرطوش، و26 فرد محلي. وتم تنفيذ 659 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

في أسوان: أسفرت الحملات عن ضبط 6 كجم حشيش، و4 كجم بانجو، وكميات من الهيروين والشابو بحوزة 5 متهمين، بينهم 4 مسجلين خطر. كما ضبطت القوات بندقية خرطوش غير مرخصة، وتم تنفيذ 818 حكمًا قضائيًا.

في دمياط: ضبطت القوات 4 قضايا مخدرات بحوزة 4 متهمين مسجلين، وعُثر معهم على 7 كجم حشيش، و11 كجم بانجو، و8 كجم هيدرو، وكمية من الهيروين. كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري محلي الصنع، إلى جانب تنفيذ عدد كبير من الأحكام القضائية.

واتُّخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين، فيما تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لضبط العناصر الإجرامية ومواجهة كافة أشكال الجريمة.