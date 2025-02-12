كتب - أحمد عادل:

طالب المحامي أشرف عبدالعزيز، دفاع الفنان عمرو دياب، ببراءة موكله من التهمة المنسوبة إليه في قضية التعدي على الشاب سعد أسامة، المعروفة إعلاميًا بـ"شاب المصفوع"، مستندًا إلى عدة دفوع قانونية تؤكد انتفاء القصد الجنائي وتوافر حالة الدفاع الشرعي.

وأكد عبدالعزيز، خلال مرافعته أمام محكمة مستأنف التجمع، أن موكله لم يعتدِ عمدًا على الشاب، وإنما تصرف بدافع الدفاع عن النفس، مستشهدًا بنصوص المادتين 245 و246 من قانون العقوبات، التي تبيح استخدام القوة لدفع أي اعتداء جسدي.

وأوضح المحامي أن الواقعة بدأت عندما قام الشاب سعد أسامة بجذب الفنان عمرو دياب أثناء إحيائه إحدى الفقرات الفنية في حفل زفاف، ما جعله يستشعر الخطر ويدفعه بيديه، وهو ما ظهر في مقطع الفيديو المرفق بالقضية، الذي قدمته النيابة العامة كدليل ضمن التحقيقات.

وأشار عبدالعزيز إلى تناقض أقوال المجني عليه بين محضر جمع الاستدلالات وأقواله أمام النيابة العامة، حيث أقرّ الأخير بوضع يده على جسد الفنان، وهو ما أكدته التحريات، إذ أوضحت أن الشاب اقترب من عمرو دياب وجذبه من وسطه بهدف التصوير معه.

كما استند الدفاع إلى التراخي في الإبلاغ عن الواقعة، معتبرًا أن الشاكي سعى لاستغلال الحدث لتحقيق الشهرة، مشيرًا إلى أن موكله لم يتجاوز حدود الدفاع عن النفس، وهو ما يدعمه نص المادة 60 من قانون العقوبات التي تحمي الأفعال المرتكبة بنية سليمة في إطار الدفاع الشرعي.

وأكد عبدالعزيز أن الدستور المصري يحمي حرمة الجسد من أي اعتداء، مستشهدًا بالمادة 60 التي تجرّم التعدي على جسد الإنسان، مشددًا على أن تصرف موكله كان رد فعل طبيعيًا ضد الاعتداء الواقع عليه، ما ينفي تهمة العمدية تمامًا.

واختتم دفاع الفنان عمرو دياب مرافعته بالتأكيد على أن موكله كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، وأن الحكم الصادر ضده يجب إلغاؤه، مطالبًا ببراءته من الاتهام المنسوب إليه.