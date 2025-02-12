"حالة دفاع شرعي".. محامي عمرو دياب يطالب ببراءة موكله في واقعة الشاب المصفوع

كتب- أحمد عادل:

بدأت محكمة مستأنف التجمع، اليوم، نظر استئناف الفنان عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيه وإلزامه بدفع تعويض قدره 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتعدي على الشاب سعد أسامة، المعروف إعلاميًا بـ"شاب الصفع بالتجمع".

وخلال الجلسة، طالب أشرف عبدالعزيز، محامي الفنان عمرو دياب، ببراءة موكله من التهمة المنسوبة إليه، مستندًا إلى توافر حالة الدفاع الشرعي، وفقًا لنص المادتين 245 و246 (الفقرة الأولى) من قانون العقوبات، مؤكدًا أن موكله لم يتجاوز حدود الدفاع عن النفس.

وكانت محكمة جنح التجمع قد قضت سابقًا بتغريم الفنان عمرو دياب 200 جنيه وإلزامه بدفع تعويض قدره 10 آلاف جنيه لصالح المجني عليه، قبل أن يتم الطعن على الحكم.