باق من الزمن ساعات.. متى ينتهي إخلاء سبيل مطرب المهرجانات عصام صاصا؟

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت مصادر عن كواليس إنهاء إجراءات الإفراج عن مطرب المهرجانات عصام صاصا، بعد قضائه عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر في قضية تعاطي مواد مخدرة، وذلك عقب تورطه في دهس شخص أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية.

وقال دفاع عصام صاصا إنه تم الانتهاء من دفع الغرامات المالية المحكوم بها في 5 قضايا مختلفة، مضيفًا أن موكله سيتوجه إلى محكمة جنوب الجيزة للعرض على النيابة وتقديم كافة المستندات الدالة على سداد الغرامات، تمهيدًا للحصول على إذن بالإفراج، ومن ثم التوجه إلى قسم شرطة الطالبية لإخلاء سبيله.

وقررت الجهات المعنية تأجيل إطلاق سراح عصام صاصا، والذي كان مقررًا يوم الثلاثاء، إلى الأربعاء، وذلك بعد اكتشاف وجود 5 غرامات مالية في قضايا أخرى، سيتم دفعها اليوم لاستكمال إجراءات الإفراج عنه.

وكان المطرب قد تورط في حادث دهس أودى بحياة موظف على الطريق الدائري، بالإضافة إلى اتهامه بتعاطي المخدرات أثناء القيادة، وكذلك تزوير محرر رسمي، وهو توكيل خاص بأحد المواطنين أثناء وجوده خارج البلاد.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، عن اتهام كل من: محمد طه طلعت (24 سنة - طالب، محبوس)، ومحمود الجوهري (30 سنة - طالب، هارب)، وطلعت أبو العلا (58 سنة - موظف سابق، هارب)، وعصام طه طلعت - الشهير بعصام صاصا (24 سنة - طالب، محبوس)، وذلك بتزوير توكيل شهر عقاري لمحامي الدفاع الخاص بـعصام صاصا.