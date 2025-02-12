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غسل أموال بـ70 مليون جنيه.. ضبط صاحب شركة تورط في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

12:54 م الأربعاء 12 فبراير 2025

غسل أموال- أرشيفية

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كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير يقيم بمحافظة الإسكندرية، بعد تورطه في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة قانونية عليها من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، حيث قدرت عمليات غسل الأموال التي قام بها بحوالي 70 مليون جنيه.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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غسل أموال ضبط صاحب شركة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
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