دفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث تصادم ميكروباص وتروسيكل بالصف

كتب- صابر المحلاوي:

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر حادث تصادم بين ميكروباص وتروسيكل في مدينة الصف، كما استعلمت عن حالة المصابين الآخرين.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبمجرد ورود بلاغ بوقوع الحادث، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، برفقة وحدة مرور للعمل على رفع الحطام وتسيير الحركة المرورية. ومن خلال الفحص، تبين أن اختلال عجلة القيادة بيد السائق أدى إلى انقلاب السيارة على الطريق، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.