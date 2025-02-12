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رئيس مجلس الدولة: الموقع الإلكتروني الجديد يعكس التوجه نحو التحول الرقمي

11:14 ص الأربعاء 12 فبراير 2025

المستشار أحمد عبود

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كتب- أحمد أبو النجا:

أكد المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، أن الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الدولة يُعَدّ خطوة مهمة تعكس التوجه نحو التحول الرقمي وتعزيز الخدمات الإلكترونية، كما سيُقدِّم العديد من الخدمات لأعضاء مجلس الدولة والمتعاملين معه.

وقال المستشار عبود، في لقاء مع قناة "النيل" للأخبار: "إن الموقع الإلكتروني سيقوم بإخطار قضاة مجلس الدولة بجميع القرارات الصادرة عن المجلس، والتي تهم الأعضاء ليتم العمل بمقتضاها وتنفيذها. كما سيُمكّن أعضاء المجلس من إبداء رغباتهم عند إجراء حركة التنقلات العامة سنويًا، بدلًا من تقديم الأوراق أو استمارات الرغبات يدويًا."

وأضاف أن الموقع الإلكتروني سيوفر خدمات للمحامين الراغبين في الانضمام إلى منظومة التقاضي الإلكتروني، بما في ذلك رفع الدعاوى ومتابعة سيرها حتى صدور الأحكام عبر الموقع. كما سيخدم خريجي كليات الحقوق عند الإعلان عن الوظائف المتاحة، حيث يمكنهم تقديم طلبات التعيين من خلاله.

وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني يضم أيضًا "مكتبة العدالة الإلكترونية"، التي تُعَدّ مرجعًا مهمًا لجميع أعضاء مجلس الدولة. ولفت إلى أن هذه المنظومة الرقمية تم إطلاقها في إطار توجه الدولة نحو الارتقاء بمنظومة العدالة، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة التحول الرقمي
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