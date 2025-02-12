مجلس الدولة ينظم احتفالية يوم الوفاء والتميز

كتب- محمود الشوربجي:

نظم مجلس الدولة مساء الثلاثاء، احتفالية بعنوان "يوم الوفاء والتميز" بفندق ماريوت في الزمالك.

شهد الحفل إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الدولة، وتكريم 17 من القضاة والقاضيات الأكثر تميزًا في الإنجاز خلال العام القضائي 2024 /2025، بالإضافة إلى تكريم أسماء القضاة الراحلين الذين وافتهم المنية أثناء خدمتهم، تقديرًا لعطائهم للوطن ولمجلس الدولة. كما تم خلال الحفل تكريم عدد من الموظفين المتميزين بالمجلس.

حضر الاحتفالية المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وعدد من الوزراء، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورؤساء مجلس الدولة السابقين، ومحافظ القاهرة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها عرض فيلم تسجيلي عن الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الدولة. ثم ألقى المستشار أحمد عبود كلمة رحب فيها بالحضور وأشاد بجهود القضاة والقاضيات والموظفين في تعزيز منظومة العدالة. وأعقب ذلك توزيع الدروع وشهادات التقدير على المكرمين.

واختتم الحفل بكلمة من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، هنأ فيها المكرمين وأشاد بجهودهم المتميزة في تحقيق العدالة.

تأتي هذه الفعالية في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة القضاء والعدالة، تنفيذًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.