في قضية ريهام سعيد.. "كروان مشاكل" أمام المحكمة اليوم

كتب - محمود الشوربجي:

تعقد المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات نظر مُحاكمة التيك توكر "كروان مشاكل" لاتهامه بالإساءة إلى الإعلامية "ريهام سعيد".

وفي وقت سابق قضت محكمة جنح حدائق القبة، بحبس أحمد علي محمد السيد الشهير بـ "كروان مشاكل"، 4 أشهر مع كفالة 500 جنيه عن كل تهمة وجهت إليه، في القضية رقم 12201، والمتهم فيها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد تقدمت ببلاغان رقمي 62159 و62214، واتهمه البلاغ الأول بإثارة الفزع بين المواطنين عبر نشر شائعات عن تلوث مياه الشرب، أما البلاغ الثاني، فتضمن اتهام "كروان مشاكل" ببث فيديوهات تحتوي على إيحاءات جنسية وألفاظ تخدش حياء المصريين وتتنافى مع عاداتهم وتقاليدهم.

وقالت الإعلامية ريهام سعيد في بلاغها أنها بصفتها مواطنة مصرية حريصة على سمعة الوطن من تلك الشائعات المغرضة والألفاظ الخادشة وأنها تطالب النائب العام بالتحقيق في البلاغين.

على جانب آخر تقدمت ريهام سعيد ببلاغات وحررت محاضر تتهم فيها كروان مشاكل بسبها وقذفها بألفاظ وعبارات مسيئة يعاقب عليها القانون، مؤكدة أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.