"عدوك ابن كارك".. خناقة القمامة تنتهي بجريمة قتل بالعجوزة

كتب - محمد شعبان:

خلاف على أولوية جمع القمامة انتهى بجريمة قتل، المتهم أنهى حياة زميله بحركة واحدة، غرز سكينه في صدره فأسقطه قتيلا في الحال.

العميد أحمد الدسوقي مأمور قسم العجوزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من أحد المستشفيات باستقبال جثة شاب إثر اعتداء بآلة حادة.

تحريات المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث العجوزة بينت أن مشادة كلامية نشبت بين جامع قمامة في مطلع العشرينات وزميله بسبب خلاف على أولوية جمع القمامة تطورت إلى مشاجرة.

العامل الأصغر سنًا احتد على زميل مهنته، أشهر سلاحه الأبيض مسددًا له طعنة نافذة بالصدر فارق على إثرها للحياة رغم محاولة الأهالي لإنقاذه بنقله للمستشفى.

بتقنين الإجراءات تمكن الرائد محمد وحيد معاون المباحث من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة مع إيداع الجثمان مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.