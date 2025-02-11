مصدر قانوني يكشف عن موعد خروج "عصام صاصا" من محبسه

"ذبحه من الخلف في الشارع".. تطور جديد في قضية مقتل عريس بسبب "فتاة ليل"

تصالح في أحكام قضايا أخرى.. إخلاء سبيل رجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة"

كتب- محمود الشوربجي ورمضان يونس:

كشف مصدر قانوني مقرب من مطرب المهرجانات عصام صاصا، إنه يتم الآن فحص الموقف القانوني الخاص بـ "صاصا" استعدادًا لخروجه من محبسه خلال ساعات.

وقال المصدر لـ "مصراوي"، إنه كان مقررًا خروج عصام صاصا من محبسه اليوم، ويتم الآن عرضه على قسم شرطة الطالبية للكشف عن الصحيفة الجنائية.

أشار إلى أن الساعات القليلة القادمة ستشهد خروج صاصا، بعد انتهاء فترة حبسه.

وتورط مطرب المهرجانات عصام صاصا في حادث سير مما تسبب في وفاة شخص وهو تحت تأثير المخدرات، وتم ضبطه عقب عودته من إحدى الدولة التي كان متواجد فيها لإحياء حفل غنائي، يوم 11 أغسطس.

وقدم عصام صاصا إلى محكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات، وتصالح مع أسرة الضحية وقضت المحكمة ببراءته في قضية القتل الخطأ بينما صدر ضده حكم بالحبس لمدة 6 أشهر.

وأثناء تواجد عصام صاصا خارج البلاد بعد ارتكاب الواقعة طلب من شقيقه عمل توكيل في الشهر العقاري لأحد المحامين بهدف الدفاع عنه، وقام شقيقه بتنفيذ ذلك وتزوير التوكيل نظرا لعدم وجوده.

وقدم للمرة الثانية للمحاكمة حيث أصدرت المحكمة حكما ضد عصام صاصا في قضية التزوير بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

وتحسب مدة حبس عصام صاصا من يوم ضبطه في 11 أغسطس وحتى قضائه مدته الحبس 6 أشهر، بتهمة تعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، وهو ما يعني خروجه خلال شهر فبراير 2025.