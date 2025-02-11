تصالح في أحكام قضايا أخرى.. إخلاء سبيل رجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة"

"ذبحه من الخلف في الشارع".. تطور جديد في قضية مقتل عريس بسبب "فتاة ليل"

كتب- رمضان يونس وأحمد عادل:

أخلت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، سبيل رجل الأعمال "ر. ح." -المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي أفشة-، بعد التصالح في عدة أحكام نهائية صادرة ضده في قضايا شيكات بدون رصيد وتم دفع جميع المبالغ المستحقة للمجني عليه، وفق مصطفى مجدي محامي المتهم.

وقال "مجدي" في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، إن قرار إخلاء السبيل لا يتعلق بقضية محمد مجدي أفشة، التي من المقرر نظرها أمام محكمة الجنح السبت المقبل.

وقررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، السبت الماضي، تأجيل جلسة محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي، محمد مجدي "أفشة"، والاستيلاء على شيك بقيمة 13 مليون جنيه، لجلسة 15 فبراير، لإحضار أصل الشيك، مع إخلاء سبيل المتهم.

وكشف أشرف عبد العزيز، محامي "أفشة"، أن القضية تتعلق بشيك مستحق السداد في شهر فبراير بقيمة 13 مليون جنيه، وليس بمبلغ نقدي.

وأوضح أن موكله حرر محضرًا ضد المتهم بعد رفضه تسليم السيارة المتفق عليها أو إعادة الشيك، رغم أن موعد صرفه لم يحن بعد.

وأحالت النيابة العامة المتهم "ر. ح." للمحاكمة الجنائية، بعد توجيه تهمة النصب إليه، وتم القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية بناءً على بلاغ قدمه "أفشة" اتهمه فيه بالنصب والمماطلة.