تأجيل محاكمة مضيف طيران و6 آخرين في قضية تهريب النقد الأجنبي

كتب - صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل نظر محاكمة مضيف طيران بإحدى شركات الطيران الشهيرة و6 آخرين، لاتهامهم بتهريب النقد الأجنبي إلى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، لجلسة 10 مارس المقبل لسماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر، وأمانة سر محمد هلال.

وأحالت النيابة مضيف طيران بإحدى شركات الطيران الشهيرة و6 آخرين، لاتهامهم بتهريب النقد الأجنبي إلى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، وذلك في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 386 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا.