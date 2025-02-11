تأجيل استئناف 9 متهمين في قضية "حرس الثورة" إلى 13 أبريل

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة مستأنف، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل الاستئناف المقدم من 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرس الثورة"، على الأحكام الصادرة ضدهم، لجلسة 13 أبريل المقبل، للاستعداد للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، قد أصدرت حكمها على 43 متهمًا في القضية.