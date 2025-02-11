إعلان

تأجيل استئناف 9 متهمين في قضية "حرس الثورة" إلى 13 أبريل

04:28 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

محاكمة تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة مستأنف، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل الاستئناف المقدم من 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرس الثورة"، على الأحكام الصادرة ضدهم، لجلسة 13 أبريل المقبل، للاستعداد للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، قد أصدرت حكمها على 43 متهمًا في القضية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قضية حرس الثورة محكمة الجنايات محاكمة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان