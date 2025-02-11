500 متر من اللهب.. حريق هائل بمخزن مواسير بلاستيك بأكتوبر
02:37 م الثلاثاء 11 فبراير 2025
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كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق هائل بمخزن مواسير بلاستيك بمنطقة ابني بيتك بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الثلاثاء.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد كثيف للأدخنة وارتفاع ألسنة النيران بالمنطقة السادسة.
مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع أكتوبر.
تبين بالفحص اشتعال النيران داخل مخزن مواسير بلاستيك بقطع أرض على مساحة 500 متر وسط جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.
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