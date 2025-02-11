5 مصابين بينهم 3 قفزوا من الطابق الخامس.. مشاهد مروعة في حريق شقة بمنشية البكري

كتب - محمد شعبان:

عاش سكان منشية البكري لحظات عصيبة، إثر اندلاع حريق هائل بشقة سكنية، أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بينهم 3 قفزوا من الطابق الخامس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بتصاعد كثيف للأدخنة في شارع الجباري. وعلى الفور، دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء، بالتنسيق مع مأمور القسم.

وبالمعاينة، تبين اشتعال النيران في شقة بالطابق الخامس داخل عقار مكون من 6 طوابق، يقع أمام مركز الشباب.

وأجبرت حدة النيران 3 أشخاص على القفز من شرفة الشقة، فيما أصيب شخصان آخران، أحدهما أمين شرطة تعرض لحروق في اليدين.