لتعزيز التعاون.. وزير العدل يلتقي النائب العام السعودي بالعاصمة الإدارية | صور

بعد شنق فاطمة وشقيقيها.. سر الفيديو الذي تسبب في إعدام 3 من آل المسلمي

كتب- أحمد أبو النجا:

استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، فضيلة الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، النائب العام السعودي، وصالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لهما، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالضيوف، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، ومؤكدًا على أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية والنيابة العامة السعودية، لا سيما في مجالات القانون والعدالة والتدريب والتعاون القضائي.

من جانبه، أعرب النائب العام السعودي عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًا إلى أهمية التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات القضائية، ومُبديًا تقديره للتطور الذي شهدته منظومة العدالة في مصر.