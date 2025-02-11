غير مصرح بتداولها.. ضبط تاجر يبيع أجهزة ريسيفر معدة لفك شفرات القنوات الفضائية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط محل لبيع أجهزة "الريسيفر" المخالفة للقانون في منطقة الشروق بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مالك المحل ببيع أجهزة "ريسيفر" معدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها، وذلك بالمخالفة للقوانين المنظمة لهذا النشاط.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل وضبط المدير المسؤول، حيث عُثر على عدد من أجهزة الريسيفر المعدة لفك الشفرات دون ترخيص. وبمواجهته، أقر بارتكاب المخالفات بالاشتراك مع مالك المحل، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات في الواقعة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية والبث الفضائي.