ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج في القاهرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوجود شكوى داخل إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج، والتي تبيّن لاحقًا أنها غير مرخصة. وبالانتقال إلى مقر الشركة، عُثر على ثلاثة مواطنين (الطرف الأول) وشخص آخر يعمل موظفًا بالشركة (الطرف الثاني).

وأوضح المتضررون أن الموظف قام بالنصب عليهم، مدعيًا قدرة الشركة على توفير عقود عمل بالخارج، واستولى منهم على مبالغ مالية دون الوفاء بوعده أو رد الأموال المستولى عليها.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات في القضية.