كواليس "علقة موت" انتهت بمقتل "عامل أبو المطامير"

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن وفاة عامل إثر التعدى عليه من آخرون بالبحيرة وضبط مرتكبى الواقعة.

وحدة الرصد تابعت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر شخص من قيام عدد من الأشخاص بالاعتداء على ابنه بالبحيرة مما أدى إلى وفاته.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 فبراير تبلغ لمركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة من أحد المستشفيات باستقبال عامل مصاب بعدة جروح وكدمات متفرقة ونزيف بالمخ وتوفى عقب وصوله متأثراً بإصابته.

بسؤال والده (عامل - مقيم بدائرة المركز) اتهم 3 أشخاص "سائق، وابني شقيقه" بضرب اينه وإحداث إصابته التى أدت إلى وفاته، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة فى حينه.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بزعم قيام المجنى عليه بسرقتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.