"خلفتي كلها بنات".. لماذا عاقبت جنايات الجيزة "سيدة بولاق" بالسجن المشدد؟

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "5" جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 5 سنوات، في واقعة اتهامها بخطف طفل حديث الولادة من والدته في منطقة صفط اللبن بالجيزة، لخلاف بين زوجها وعائلته على عدم الإنجاب.

ترأس هيئة الدائرة، المستشار عادل سيد جبر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين، إبراهيم محمد أمين ووائل عزيز مهنا، وسكرتارية أشرف صلاح.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 27952 لسنة 2024، جنايات بولاق الدكرور، والمُقيدة برقم 6854 لسنة 2024 كُلي جنوب الجيزة، أن "هاجر ح"، في اليوم العاشر من نوفمبر 2024، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور محافظة الجيزة، خطفت الطفل "محمد مختار" حديث الولادة، بالقوة والإكراه، بأن قامت بإقصائه وإخفائه بعيدا عن أعين ذويه مستغلة حداثة ولادته وقلة حيلته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة، تهمة احتجاز طفل حديث العهد بالولادة، وتركه في مكان بعيد عن أعين ذويه واصطحابه بمسكنها مستغلة حداثة ولادته.

واستجوبت النيابة العامة، والدة الطفل وأكدت، أنها إبان تواجدها والمتهمة بمسرح الواقعة طلبت الأخيرة تسليمها المجنى عليه لحين شرائها بعض المحتويات من إحدى المحلات، فاستجابت لها وحين عودتها فوجئت باختفاء المتهمة وطفلها، وعزت قصدها خطف نجلها.

أمام النيابة العامة، أقرت المتهمة بارتكاب الواقعة، بأنها قامت بافتعال حديث مع والدة الطفل، وطلبت من والدته تسليمها الطفل لحين قيامها بشراء بعض المحتويات من إحدى المحلات، وما أن غابت عن نظرها استقلت سيارة وبصحبتها الطفل ولاذت بالفرار، وأضافت بأن قصدها جراء إتيان تلك الأفعال، ما نشب فيما بينها وزوجها وعائلته بسبب عدم إنجابها لأطفال ذكور رغم احتياجه الشديد لذلك.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية المتهمة إلى محكمة الجنايات العاجلة، والتى أصدرت قرارها بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهما من اتهام.