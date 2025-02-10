الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن المركزي

كتب ـ محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع القوات ببورسعيد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأثنين، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا جنائية .. فقد حددت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية مكان إختباء (عنصر إجرامى شديد الخطورة - سبق اتهامه فى عدد من الجنايات أبرزها "سرقة بالإكراه - مخدرات – مقاومة سلطات - سلاح بدون ترخيص"، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن فى جنايتى "مخدرات" -مقيم بالمنزلة بمحافظة الدقهلية) بدائرة قسم شرطة أول الجنوب ببورسعيد.

,وأضافت الوزارة في بيانها؛ عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادر بإطلاق النيران تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعه وضُبط بحوزته (بندقية آلية – طبنجة - عدد من الطلقات – كمية من المواد المخدرة المتنوعة "هيدرو –حشيش").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.