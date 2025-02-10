فيديو متداول يوقع عصابة لبيع الإستروكس بعين شمس
09:51 م الإثنين 10 فبراير 2025
القاهرة - مصراوي:
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي لاتجار مجموعة من الأشخاص بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس.
بالفحص أمكن تحديد وضبط 5 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية مقيمون بمحافظة القاهرة، وعُثر بحوزتهم على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية لمخدرى "البودر، الآيس" 3 قطع سلاح أبيض).
بمواجهتهم اعترفوا بجلبهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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