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فيديو متداول يوقع عصابة لبيع الإستروكس بعين شمس

09:51 م الإثنين 10 فبراير 2025

المتهمون والمضبوطات

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القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي لاتجار مجموعة من الأشخاص بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

بالفحص أمكن تحديد وضبط 5 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية مقيمون بمحافظة القاهرة، وعُثر بحوزتهم على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية لمخدرى "البودر، الآيس" 3 قطع سلاح أبيض).

بمواجهتهم اعترفوا بجلبهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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