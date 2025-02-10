حبس 3 متهمين بمحاولة قتل محامي الحوامدية

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، بحبس 3 متهمين جدد 4 على ذمة التحقيقات؛ في اتهامهم بواقعة محاولة قتل محامي بمدينة الحوامدية، عقب إطلاق النيران عليه لمنعه من الوصول إلى المحكمة بسبب مستندات قضية يتولى الترافع فيها.

وطلبت النيابة العامة، ضبط وإحضار متهم هارب، وإجراء التحريات التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها وتفاصيلها.

وأدلى محمد أبو الفتوح المحامي بأقواله في تحقيقات النيابة العامة حول تعرضه لمحاولة قتل؛ عقب إطلاق النيران عليه في طريقه للمحكمة، بسبب مستندات قضية نزاع على عقارات بملايين الجنيهات.

وقال أبو الفتوح في تحقيقات النيابة، إنه نزل من منزله بمدينة الحوامدية صباحا متجهًا إلى محكمة البدرشين، وأثناء سيره فوجئ بسيارة تعترض طريقه، ونزل منها شابين يحمل أحدهما سلاحًا ناريًا فقرر العودة للخلف سريعًا وفوجئ بدراجة نارية تغلق الطريق خلفه لإحكام حصاره، قائلًا: "نصبولي فخ وعملوا عليا كماشة" فأطاح بها وفر هاربًا بسيارته فطارده حامل السلاح الناري وأطلق صوبه عدة طلقات إلا أنها لم تصبه.

وأضاف المحامي أن المتهمين حاولوا قتله بسبب حمله لأوراق مهمة خاصة بقضية نزاع على عقارات، وأنهم رغبوا في سرقة تلك المستندات وأطلقوا النيران عليه لقتله ومنعه من الوصول إلى المحكمة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة حول نصب مسلحين فخ لمحامي في مدينة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، بعد تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بإطلاق النار عليه ولحظة هروب المحامي بسيارته.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة الحوامدية، بتقديم محمد أبو الفتوح محامي ببلاغ يتهم فيه مجهولين باعتراض طريق سيارته وإطلاق النيران عليه أثناء توجهه إلى محكمة البدرشين، وأضاف في بلاغه أنه تدارك الأمر سريعا وعاد للخلف بسيارته بعدما حاصرته سيارة من الأمام ودراجة نارية من الخلف فاصطدم بالدراجة النارية التي كانت تقل شخصين وفر هارباً وسط إطلاق أحد مستقلي السيارة النيران تجاهه من سلاح خرطوش.

وأجرت مباحث الجيزة تحريات مكثفة حول الحادث وتم فحص مقطع الفيديو ونجحت في التوصل إلى هوية أحد المتهمين، وتبين أن أحدهما كان يستقل الدراجة النارية وسقط منها عندما اصطدمت سيارة المحامي به وأصيب بكسر في الرجلين ونقله باقي المتهمون إلى المستشفى فتحفظت عليه قوات الأمن بعد اعترافه بالواقعة مع باقي المتهمين بتحريض من آخرين.

واعترف المتهم أنه نفذ الواقعة مع آخرين بعد تحريض عدة أشخاص حدد هويتهم بسبب تولي المحامي قضية نزاع على عقارات وأراضي تبلغ قيمتها حوالي 4 ملايين جنيه، وأن المحامي كان متوجها إلى المحكمة لحضور جلسة القضية والمتهمين حاصروه لسرقة مستندات وأوراق القضية منه.

وحرزت النيابة العامة مقطع فيديو مدته دقيقة و38 ثانية يرصد الواقعة وظهر بآخر الفيديو مستقلي السيارة يحملون الشاب الذي سقط من اعلى الدراجة النارية ونقلوه الى المستشفى، وألقت مباحث الجيزة القبض على الشاب المصاب وعقب اعترافه بتفاصيل الحادث تم ضبط أحد المحرضين على ايذاء المحامي وسرقة المستندات ثم القي القبض على 3 متهمين آخرين.