للمرافعة.. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" لـ 9 مارس

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات (أول درجة)، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم صادر ضده حكم غيابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة، إلى جلسة 9 مارس للمرافعة.

جدير بالذكر أن جميع المتهمين في هذه القضية صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد، لكونهم كانوا هاربين، وأُلقي القبض على بعضهم مؤخرًا، فقاموا باتخاذ إجراءات إعادة محاكمتهم حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التورط في حريق كنيسة كفر حكيم بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع مجزرة كرداسة، التي راح ضحيتها 11 ضابطًا ومجندًا، من بينهم مأمور مركز كرداسة.