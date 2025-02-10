خناقة على مصرف البيت.. تأجيل محاكمة "نقاش" متهم بقتل زوجته بخرطوم مياه

كتب - رمضان يونس:

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته باستخدام خرطوم مياه وعصا، بسبب خلاف نشب بينهما بعد أن أخذت مبلغ 120 جنيهًا من أمواله دون علمه، وذلك في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة. وتم تحديد جلسة 6 أبريل المقبل لمناقشة الطبيبة الشرعية التي أعدت التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها.

كشفت النيابة العامة، في تحقيقات القضية رقم 14968 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 6196 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم "ع. ص"، الذي يعمل نقاشًا، أقدم يوم 18 يونيو 2024 على قتل زوجته "ز. م" عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن بيت النية وعقد العزم على التخلص منها إثر خلاف نشب بينهما.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم اعتدى على زوجته بالضرب المبرح مستخدمًا خرطوم مياه وعصا خشبية، ولم يتوقف عن الاعتداء حتى فارقت الحياة، محدثًا بها إصابات جسيمة موثقة بتقرير الطب الشرعي.

أشارت تحريات المباحث إلى أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين الزوجين بسبب قيام الزوجة بإخفاء مبلغ 120 جنيهًا، وعند عثور المتهم على المبلغ، حاولت المجني عليها منعه من أخذه، فانهال عليها بالضرب في مناطق قاتلة باستخدام عصا خشبية حتى تهشمت العصا من شدة الضرب. ثم قام بإحضار خرطوم مياه وخنقها به حتى فارقت الحياة، قاصدًا إزهاق روحها.

أثبت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها وجود كدمات متفرقة بالوجه، الرقبة، والكتفين، وسحجات وجروح بالساق اليمنى، وآثار سائل رغوي على الفم، ونزيف دموي حاد وإصابات في المخ وكسور في الأضلاع، مما أدى إلى توقف الدورة الدموية والتنفسية ووفاتها.

قرر المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، والتي قررت تأجيل الجلسة إلى 6 أبريل لاستكمال مناقشة الأدلة وسماع أقوال الطبيبة الشرعية.