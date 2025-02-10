بسبب "كل الحاجات".. النيابة تستدعي شيرين عبدالوهاب للتحقيق

كتب- صابر المحلاوي:

انتهت نيابة الشيخ زايد، برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، من الاستماع إلى أقوال المؤلف طارق عبدالستار في بلاغه ضد المطربة شيرين عبدالوهاب، الذي يتهمها فيه بتسريب أغنيته "كل الحاجات" وطرحها بصوتها دون إذن مسبق منه.

وأوضح عبدالستار، خلال التحقيقات، أن شيرين عبدالوهاب قامت بإذاعة الأغنية التي ألفها دون الحصول على تصريح منه، مشيرًا إلى أنه فوجئ بطرحها على موقعي "يوتيوب" و"تيليجرام" عبر بعض أتباعها.

وطلبت النيابة تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية حول الواقعة، كما قررت استدعاء المطربة شيرين عبدالوهاب لسماع أقوالها بشأن الاتهام المنسوب إليها.

وفي سياق متصل، حرر عبدالستار محضرًا بمباحث تكنولوجيا المعلومات، أكد فيه أن شيرين عبدالوهاب نشرت الأغنية على منصة "يوتيوب" دون اتفاق مسبق، مما ألحق به أضرارًا مادية وأدبية. كما أوضح أنه وملحن الأغنية فوجئا بطرحها بصوت شيرين، متهمًا إياها بتسريبها، نظرًا لكونها الجهة الوحيدة التي كانت تمتلكها.

وأمرت النيابة باستدعاء المؤلف مجددًا لاستكمال التحقيقات.