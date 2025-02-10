ضبط شخصين أجبرا سائقًا على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة

كتب - علاء عمران:



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف تفاصيل واقعة احتجاز وإكراه سائق على توقيع إيصالات أمانة بمنطقة الزيتون.

بدأت الأحداث بتلقي الشرطة بلاغًا من ربة منزل أفادت فيه بأن شقيقها، وهو سائق، قد تم اصطحابه من قبل شخصين بحجة تسوية خلافات مالية، قبل أن تحتجزه ويطالبان أسرته برد مبلغ مالي كان قد اقترضه سابقًا.



بعد التحريات، تمكنت الشرطة من ضبط مالك مكتبة وشقيقه، وعُثر بحوزتهما على المجني عليه، الذي كان يعاني من جرح سطحي نتيجة الاعتداء عليه.



وبمواجهتهما، اعترفا بأنهما احتجزا السائق وقاما بالاعتداء عليه بسلاح أبيض، وأجبراه على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه، بسبب ديون مالية مستحقة لشقيقتهما. كما ضبطت الشرطة إيصالات الأمانة الموقعة بالإكراه وهاتفًا محمولًا يحتوي على مقطع فيديو يوثق الاعتداء.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.



يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات الجرائم وضبط مرتكبيها، حفاظًا على الأمن العام.