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قرار قضائي جديد بشأن البلوجر روكي أحمد لاتهامها بنشر فيديوهات مخلة

02:00 م الإثنين 10 فبراير 2025

محاكمة تعبيرية

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كتب - أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، حجز محاكمة البلوجر روكي أحمد، المتهمة بنشر فيديوهات مخلة والتحريض على الفسق والفجور، وذلك إلى جلسة 24 فبراير الجاري للحكم.

جاء قرار المحكمة بعدما أحالت النيابة العامة المتهمة إلى المحاكمة، ووجهت لها اتهامات بنشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل الحصول على أجر مادي.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على روكي أحمد في يوليو الماضي، بعد رصدها لنشر محتوى غير لائق على منصات التواصل الاجتماعي. وبعد التحقيقات، تم إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، لحين استكمال إجراءات المحاكمة.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في الجلسة القادمة، في إطار جهود الجهات القضائية لمواجهة نشر المحتويات المخلة على الإنترنت.

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نشر فيديوهات مخلة البلوجر روكي أحمد التحريض على الفسق والفجور
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