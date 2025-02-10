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قرار عاجل بشأن المتهمين بسرقة 3 ماكينات من ورشة أكياس بلاستيك بالجيزة

01:59 م الإثنين 10 فبراير 2025

أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:


أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس مدير ورشة وعامل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بسرقة ماكينات وأدوات من ورشة تصنيع أكياس بلاستيكية في منطقة أبو النمرس، ثم الفرار من المكان.


بدأت القضية عندما تلقى مدير أمن الجيزة إخطارًا من مركز شرطة أبو النمرس، يفيد بحضور شخص يُدعى "عامر. ع"، مالك ورشة لتصنيع البلاستيك، للإبلاغ عن تعرض ورشته للسرقة.


وذكر المبلغ في محضره أن "أحمد. م" (50 عامًا)، مدير الورشة، و"محمد. ع" (20 عامًا)، وهو أحد العمال، قاما بسرقة: 3 ماكينات لتصنيع الأكياس البلاستيكية، و3 مقصات تقطيع، ومطبعة شنط بلاستيكية.


تحقيقات الشرطة والقبض على المتهمين


بعد إجراء التحريات، تأكدت صحة البلاغ، وعلى الفور استصدرت الأجهزة الأمنية إذنًا من النيابة العامة وتمكنت من القبض على المتهمين. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب السرقة وأرشدا عن مكان المسروقات.
تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية.

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ورشة أكياس بلاستيك الجيزة منطقة أبو النمرس
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