"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 40 كيلو مخدرات في أسوان ودمياط

كتب- علاء عمران:

نفذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع مديريتي أمن أسوان ودمياط، حملات أمنية مكثفة استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، بالإضافة إلى ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت الجهود عن تحقيق النتائج التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط 4 قضايا مخدرات بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية.

عُثر بحوزتهم على 7 كجم من مخدر الحشيش، و6 كجم من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الشابو.

ضبط 4 قطع أسلحة نارية غير مرخصة، و4 فرد محلي، وعدد من الطلقات.

تنفيذ 743 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

ضبط 3 قضايا مخدرات بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية.

عُثر بحوزتهم على 8 كجم من مخدر الحشيش، و8 كجم من مخدر البانجو، وأكثر من 11 كجم من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين.

ضبط قطعتين من الأسلحة النارية غير المرخصة (بندقية خرطوش – فرد محلي) وعدد من الطلقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط الخارجين عن القانون والحفاظ على الأمن العام.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية.