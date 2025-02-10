مخدرات بملايين الجنيهات.. الداخلية تداهم أوكار الكيف في 6 محافظات

كتب- علاء عمران:

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن المختلفة، من ضبط عدد من المتهمين بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، تُقدَّر قيمتها المالية بحوالي 12.2 مليون جنيه.

وقد أسفرت هذه الحملات الأمنية عن تحقيق النتائج التالية:

مديرية أمن الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية في منطقة أبو النمرس، لقيامه بالترويج للأقراص المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عُثر بحوزته على 40 ألف قرص مخدر، و730 أمبولًا من المواد المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.

مديرية أمن الإسكندرية

تم ضبط عنصر إجرامي في منطقة برج العرب، وبحوزته 15 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، وذلك ضمن جهود تتبع تجار المخدرات في المحافظة.

مديرية أمن الدقهلية

نجحت القوات الأمنية في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية في مركز أجا، حيث كانا بحوزتهما 12 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى 1.25 كيلوجرام من مخدر الهيروين، وسلاحين أبيضين.

مديرية أمن الشرقية

في إطار العمليات المستمرة لضبط تجار المخدرات، تم القبض على عنصرين إجراميين في منطقة ثان العاشر من رمضان، وبحوزتهما 12 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش.

كما تمكنت القوات من ضبط 4 عناصر إجرامية في مركز بلبيس، بحوزتهم 34 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى 10 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو، وسلاح أبيض.

مديرية أمن الغربية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عنصرين إجراميين في مركز طنطا، وضُبط بحوزتهما 25 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، وذلك ضمن حملات تستهدف تفكيك شبكات التهريب والتوزيع.

مديرية أمن السويس

نجحت قوات الأمن في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية في قسم الجناين، وبحوزتهما 30 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى فرد خرطوش، وعدد من الطلقات النارية، وسلاح أبيض.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في جرائم المخدرات، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة أفراده.