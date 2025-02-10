سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن

كتب- علاء عمران

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق نجاحات كبيرة في مجال مكافحة جرائم السرقات، حيث أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط عدة تشكيلات عصابية تورطت في ارتكاب جرائم سرقة متنوعة.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين، تخصصوا في سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف"، وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب عدة وقائع سرقة، وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها.

وفي النزهة، تم القبض على عاطل وربة منزل بعد سرقتهما شقة سكنية بأسلوب "كسر الباب". وعُثر بحوزتهما على جزء من المبلغ المالي المسروق، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية و3 ساعات يد من ماركات مختلفة. وبمناقشتهما، اعترفا بإنفاق باقي الأموال على متطلباتهما الشخصية.

كما ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية في منطقة التبين، لقيامهما بسرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون"، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب خمس وقائع سرقة، وتم ضبط كافة المسروقات بحوزتهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك ضمن جهود أجهزة الأمن المستمرة لمكافحة الجرائم والحفاظ على أمن المواطنين.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية.