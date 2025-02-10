اشتروا عقارات وأراضي زراعية.. سقوط تجار مخدرات بتهمة غسل 30 مليون جنيه

كتب- علاء عمران:

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد ثلاثة أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية، يقيمون في محافظة القاهرة، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمخدرات.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء الشرعية عليها من خلال شراء العقارات والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تأسيس أنشطة تجارية، في محاولة لإظهارها كأرباح مشروعة.

وقدرت قيمة هذه الممتلكات بحوالي 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وذلك في إطار جهود الدولة لملاحقة عناصر الجريمة المنظمة والتصدي لكافة أشكال غسل الأموال.

يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر الثروات غير المشروعة، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، من ضبط المتهمين وإحباط محاولتهم لإضفاء الصبغة القانونية على الأموال غير المشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.