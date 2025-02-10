خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 16 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكثفة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط حوالي 16 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم خلال 24 ساعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز أو بيعه بأكثر من السعر المقرر، إضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.