انتهاء فترة حبس مطرب المهرجانات عصام صاصا

كتب- صابر المحلاوي:

تنتهي اليوم فترة حبس مطرب المهرجانات عصام صاصا، وذلك بعد قضائه عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر بتهمة تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، في الحادث الذي أودى بحياة موظف أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية.

ومن المقرر أن يحصل فريق الدفاع عن عصام صاصا على إذن بالإفراج من المحكمة، ثم التوجه إلى قسم شرطة الطالبية لاستكمال إجراءات الإفراج، بعد فحص موقفه القانوني والتأكد من عدم وجود أحكام أخرى صادرة بحقه أو كونه مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.

وكانت محكمة جنايات مستأنف القاهرة قد قبلت استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه، وقررت حبسهما لمدة سنة مع وقف التنفيذ، في قضية اتهامهما بالتزوير في توكيل بالشهر العقاري لمحامي الدفاع الخاص بصاصا، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، والمقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، عن اتهام كل من: محمد طه طلعت، 24 سنة، طالب، محبوس، ومحمود الجوهري، 30 سنة، طالب، هارب، وطلعت أبو العلا، 58 سنة، موظف سابق، هارب، وعصام طه طلعت (المعروف بعصام صاصا)، 24 سنة، طالب، محبوس.

وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن محمد، شقيق عصام صاصا، ومحمود الجوهري قاما بتزوير محرر رسمي يحمل رقم 965 أ / لسنة 2024 بمكتب توثيق مجلس النواب، بالاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا، مع علمهم جميعًا بواقعة التزوير، مستغلين الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري. وقد اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث على ارتكاب التزوير في التوكيل المذكور.