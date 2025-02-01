إعلان

إحالة سائق نقل ذكي للجنايات بتهمة "هتك عرض" راكبة في مدينة نصر

09:52 م السبت 01 فبراير 2025

هتك عرض سيدة ـ أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - رمضان يونس

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يسري هندي، سائقًا تابعًا لإحدى شركات النقل الذكي إلى محكمة الجنايات العاجلة، على خلفية اتهامه بالاعتداء على موظفة أثناء استقلالها سيارة مستأجرة عبر تطبيق "إن درايف" بمدينة نصر في شرق القاهرة.

ووفقًا لتحقيقات النيابة في القضية رقم 20305 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، فقد وُجهت إلى المتهم "م .ع" تهمة الاعتداء على المجني عليها "ف .ا" أثناء استقلالها السيارة معه في ديسمبر 2024.

وقالت المجني عليها في أقوالها أمام النيابة إنها استقلت سيارة عبر تطبيق "إن درايف" من مصر الجديدة إلى مدينة نصر، وأثناء الرحلة فوجئت بتصرفات غير لائقة من السائق، ما دفعها للاستغاثة فور وصولها، إلا أن المتهم لاذ بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم في منطقة الزاوية الحمراء، وبحسب التحقيقات، فقد أقر بارتكاب الواقعة. وقررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات لمباشرة محاكمته وفقًا للقضية رقم 3173 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إحالة سائق نقل ذكي يدة مدينة نصر تك عرض يابة القاهرة الجديدة لمستشار أحمد يسري هندي ائق ان درايف يتعدى على موظفة سم مدينة نصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
النائب العام ورئيس الأكاديمية العربية يفتتحان فاعليات كلية القانون البحري (صور)

إعلان

إعلان

"من أين خرج كل هؤلاء".. مشاهد إفراج المقاومة عن الأسرى تثير غضب الإعلام العبري
دعوة وتهنئة.. تفاصيل ما دار في الاتصال بين السيسي وترامب