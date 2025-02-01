إحالة سائق نقل ذكي للجنايات بتهمة "هتك عرض" راكبة في مدينة نصر

كتب - رمضان يونس

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يسري هندي، سائقًا تابعًا لإحدى شركات النقل الذكي إلى محكمة الجنايات العاجلة، على خلفية اتهامه بالاعتداء على موظفة أثناء استقلالها سيارة مستأجرة عبر تطبيق "إن درايف" بمدينة نصر في شرق القاهرة.

ووفقًا لتحقيقات النيابة في القضية رقم 20305 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، فقد وُجهت إلى المتهم "م .ع" تهمة الاعتداء على المجني عليها "ف .ا" أثناء استقلالها السيارة معه في ديسمبر 2024.

وقالت المجني عليها في أقوالها أمام النيابة إنها استقلت سيارة عبر تطبيق "إن درايف" من مصر الجديدة إلى مدينة نصر، وأثناء الرحلة فوجئت بتصرفات غير لائقة من السائق، ما دفعها للاستغاثة فور وصولها، إلا أن المتهم لاذ بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم في منطقة الزاوية الحمراء، وبحسب التحقيقات، فقد أقر بارتكاب الواقعة. وقررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات لمباشرة محاكمته وفقًا للقضية رقم 3173 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة.