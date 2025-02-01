تأجيل محاكمة المخرج محمد سامي في "خناقة" الشيخ زايد لـ 15 فبراير

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح الشيخ زايد حجز محاكمة المخرج محمد سامي بتهمة الاعتداء على مدير مركز صيانة سيارات بالضرب وإحداث إصابته، والسب والقذف، لجلسة 15 فبراير للحكم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن المخرج محمد سامي توجه إلى مركز صيانة سيارات في بيفرلي هيلز، لطلب عمل طبقة حماية "فيلم بروتيكشن" لسيارته المرسيدس 4x4، بهدف منع حدوث خدوش بها.

وأشار إلى أنه ترك سيارته لدى المركز عدة أيام، وعندما توجه لاستلامها فوجئ بوجود خدوش في السيارة، بالإضافة إلى وجود أتربة أسفل طبقة الحماية التي تم تركيبها. وعند اعتراضه على إتلاف سيارته وإحداث الخدوش بها، أفاد المركز بأنه تسلم السيارة بتلك الخدوش بالفعل، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بين محمد سامي ومدير مركز الصيانة.