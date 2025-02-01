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التفاصيل الكاملة لعامل ألقى بزوجته من الطابق الثالث

06:19 م السبت 01 فبراير 2025

عامل ألقى بزوجته من الطابق الثالث

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كتب- صابر المحلاوي:
أمرت النيابة العامة في السلام بحبس عامل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بإلقاء زوجته من نافذة شقتهما بسبب شكه في سلوكها بمنطقة السلام.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي بسقوط سيدة من أعلى عقار في منطقة السلام ثانٍ، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، حيث تبين سقوط سيدة تبلغ من العمر 33 عامًا بعد أن قام زوجها بإلقائها من نافذة الطابق الثالث.

تم نقل الزوجة إلى المستشفى في حالة حرجة لتلقي العلاج، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، حيث اعترف بجريمته، مبررًا ذلك بشكه في سلوكها.

وأقر المتهم بأن مشادة كلامية نشبت بينه وبين زوجته بسبب شكوكه المتكررة، وتطورت إلى مشاجرة حادة تبادلا خلالها السباب، قبل أن ينهال عليها بالضرب المبرح، ثم قام بإلقائها من النافذة.

ويجري رجال المباحث تحرياتهم بسؤال شهود العيان، إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة بالكامل.

تم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تتولى التحقيقات.

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سقوط سيدة مشاجرة زوجين مدينة السلام
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